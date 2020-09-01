شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على معامل التنسيق الإلكتروني في جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، على معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس،، منذ صباح الثلاثاء، وسط اتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك حرصا على سلامة وأمان الطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين على اعمال التنسيق.

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس إقبال كثيف من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الكلية تحت رعاية ا.د.نجوي بدر، عميد الكلية، لمنع التكدسات والتزاحم وتحقيق التباعد بين الطلاب اثناء تسجيل رغباتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وكانت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة جهزت ٣ معامل للتنسيق الإلكترونى بطاقة ١٠٠ جهاز، كما وفرت مرشدين بالمعامل لتقديم النصح والارشاد للطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات.

وعلى صعيد متصل، استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث شهدت إقبالا كثيفا في اليوم الأول للمرحلة الثانية والتى تستمر لمدة 5 أيام، حيث قامت الكلية بتجهيز 3 معامل للحاسب الآلى تم توزيع الطلاب عليهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة وتعقيم الطلاب والإلتزام بارتداء الكمامات عند دخول القاعات، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وكافة العاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضي، عميد الكلية. وكانت الكلية قد وفرت شاشات وبرشورات تم توزيعها على الطلاب تسهيلًا لهم في عملية مليء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد.

وفى كلية الهندسة، تفقد الدكتور ضياء عبدالمجيد، القائم بأعمال عميد الكلية، معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية والتى شهدت إقبالاً شديدا من قبل طلاب المرحلة الثانيه لتنسيق القبول بالجامعات لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية.

وأكد «عبدالمجيد»، خلال جولته، أن إدارة الكلية حرصت على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقاية في معامل التنسيق وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الامور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وأشار الدكتور محمد صبح، المشرف العام على معامل التنسيق بالكلية، إلى أنه تم تخصيص معملين مجهزين بعدد (100) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم في تسجيل الرغبات.

وقالت سيده طه محمد الخولى، مسئولة الإشراف على المعامل، إن معامل التنسيق بالكلية تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال أيام التنسيق بما في ذلك أيام الأجازات، حيث بدأت المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 5 سبتمبر.

ووسط إقبال متوسط من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات للآداب والعلوم طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، حيث قامت الدكتوره رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس بجولة تفقدية في معامل التنسيق الالكتروني بالكليه مشددة على الإلتزام بالاجراءات الوقائية الإحترازية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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وكانت كلية البنات قد خصصت معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم في تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء امورهم.

وفى كلية الزراعة، تفقد، صباح اليوم، الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، مكتب تنسيق القبول بالكلية للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية بالإضافة للاطمئنان على الطلاب المتقدمين وان العمل والمعامل تسير بصورة منتظمة.

وأشارت الدكتورة زينب محمود، منسق عام التنسيق بكلية الزراعة، إلى أن أعداد المتقدمين تتزايد بكثافة منذ الصباح الباكر، مؤكدة أن كل القائمين على معامل التنسيق الالكتروني بالكلية سوف ينتظروا حتى ينتهى آخر طالب من تسجيل رغباته، حيث تستقبل الكلية الطلاب من كافة المناطق المحيطة بالكلية وبعضهم يأتى من مسافات بعيدة.