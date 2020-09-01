شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في بالمنطقة الأثرية في الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارة العامة للسياحة، بالتعاون مع قطاع الأنشطة السياحية بوزارة السياحة والأثار، الثلاثاء، تنظيم عدد من الدورات التدريبية للفئات العاملة بالمنطقة الأثرية بالهرم (خيالة – جمالة – قائد ساند كار – باعه) لرفع مستوى الوعي لدي هذه الفئات، في التعامل مع السائح.

تأتي هذه الدورات في اطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمنطقة الأثرية، وتعريفهم بطرق السلامة الصحية، ومكافحة العدوى في ظل جائحة فيروس كورونا، خاصة مع بدء فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارات.

وتقام الدورات بمقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بميدان الرماية، بقاعة خوفو للمؤتمرات وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، ويحاضر في الدورات أساتذة متخصصين، وقد تم مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بكافة إجراءات التطهير والتعقيم وألا يزيد عدد الحاضرين عن 50 متدرب.