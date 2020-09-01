شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف في جنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيفتتح 7 مساجد جديدة بالمحافظة، الجمعة المقبل.

وأضاف «الراوي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن من بين المساجد الجديدة مسجد «الحق المبين» بمدينة طور سيناء، الذى سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة من رحابه، مشيرًا إلى أنه «جمعة» سيلقي خطبة الجمعة من هذا المسجد.

كانت محافظة جنوب سيناء أنشأت عدد من المساجد ذات الطراز المعماري الفريد مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والرحمة بطور سيناء، بالإضافة لإنشاء المساجد في الوديان الجبلية.