شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام ورئيس «القومي للمرأة» يطلقان منصة لتلقي شكاوى العنف ضد النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، لبحث سُبل التعاون من أجل النهوض بالمرأة والأسرة المصرية ونشر الوعي بخصوص قضايا المرأة في المجتمع .

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعاون بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة في عدة اتجاهات، وتتضمن إنشاء منصة «شكوتِك» المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية من خلال إرسال الشكاوى على البريد الإلكتروني [email protected] أو على رقم الواتساب (01555558756)، على أن يتم بحث والتعامل مع الشكاوى بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.