شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين محافظة الفيوم والبنك الأهلي لتمويل «التصالح في مخالفات البناء» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بدء التعاون مع البنك الاهلي المصري لتوفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء على مدة تصل إلى ١٠ سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، الثلاثاء، مع أشرف حافظ، المدير الإقليمي للبنك الأهلي، وعلاء البولاقي، مدير عام فرع البنك الأهلي بالفيوم، لمنح تمويل مالي للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقاً لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.

ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.

ووجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكداً على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في ٣٠ ستمبر الجاري.

في السياق، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك في انشاء فروع جديدة بمراكز أطسا ويوسف الصديق وسنورس، وكذا توفير ماكينات الصراف الآلي تخفيفاً على المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير أماكن بعدد من مقرات الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.

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