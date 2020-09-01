شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين محافظة الفيوم والبنك الأهلي لتمويل «التصالح في مخالفات البناء» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بدء التعاون مع البنك الاهلي المصري لتوفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء على مدة تصل إلى ١٠ سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، الثلاثاء، مع أشرف حافظ، المدير الإقليمي للبنك الأهلي، وعلاء البولاقي، مدير عام فرع البنك الأهلي بالفيوم، لمنح تمويل مالي للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقاً لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.
ووجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكداً على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في ٣٠ ستمبر الجاري.
في السياق، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك في انشاء فروع جديدة بمراكز أطسا ويوسف الصديق وسنورس، وكذا توفير ماكينات الصراف الآلي تخفيفاً على المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير أماكن بعدد من مقرات الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.
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