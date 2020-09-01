- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدراسات العليا في جامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط، وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، والتي اتخذتها إدارة الجامعة، مؤكدة عدم التهاون فيها للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، لجان الامتحانات بكلية الآداب للاطمئنان على انتظام يومها الأول، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوي، نائب الجامعة لشؤون الدراسات العليا، وكان في استقبالهما الدكتور أحمد صابر، عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبورحاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتمد سليمان، رئيس قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور محمود عبدالمعطي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية.
كما تفقد رئيس الجامعة مقر العيادة الطبية بكلية الآداب، والتي وفرتها الجامعة، تحسبا لوقوع أي حالات مرضية أو اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدراسات العليا في جامعة أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.