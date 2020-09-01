شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدراسات العليا في جامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط، وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، والتي اتخذتها إدارة الجامعة، مؤكدة عدم التهاون فيها للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، لجان الامتحانات بكلية الآداب للاطمئنان على انتظام يومها الأول، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوي، نائب الجامعة لشؤون الدراسات العليا، وكان في استقبالهما الدكتور أحمد صابر، عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبورحاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتمد سليمان، رئيس قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور محمود عبدالمعطي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة مقر العيادة الطبية بكلية الآداب، والتي وفرتها الجامعة، تحسبا لوقوع أي حالات مرضية أو اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

رئيس جامعة أسيوط يتابع سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط يتابع سير الامتحانات