شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية توقع بروتوكولا لإنشاء مقرا دراسيا لها بجمهورية نيجيريا الفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اتفاقية تعاون أكاديمي مع التحالف بين شركة ميديكا أوفرسيز بنيجيريا، وكلية الإمارات النيجيرية للعلوم الصحية والتكنولوجية، إحدى مؤسسات التعليم العالي بدولة نيجيريا، والذي مثله في التوقيع الدكتور ثامر عبدالحميد قزامل المدير التنفيذي لشركة ميديكا أوفرسيز بنيجيريا مفوضا عن التحالف.

أكد «مبارك»، أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من سعي مصر الدائم لتعزيز دورها الفعال في محيطها الأفريقي، وسعيا لفتح آفاق التعاون في شتى المجالات مع كافة الدول الأفريقية وفقا لما أرسته مؤسسة الرئاسة المصرية من سياسات تستهدف توطيد تواجدها داخل القارة السمراء، وإسهاما من جامعة المنوفية ومشاركتها في تحقيق تلك الأهداف وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية بدولة نيجيريا في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول ينص على إنشاء مقر للدراسة خاص بجامعة المنوفية داخل مقر كلية الإمارات النيجيرية للعلوم الصحية والتكنولوجية في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، ويهدف الطرفان لإنشاء برنامجا للتمريض وآخر للعلوم الصحية المجتمعية يتبعان جامعة المنوفية وتحت إشرافها، ويعمل الطرفان معا لتسهيل ووضع الصيغة النهائية لعملية بدء الدراسة بالبرنامجين فور انتهاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولتين.

وأضاف الدكتور ثامر قزامل أن التحالف سيقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لنجاح العملية التعليمية بدولة نيجيريا، وتوفير الإقامة والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المنتدبين من جامعة المنوفية للقيام بالتدريس بالبرنامجين، وتوفير الدعم الإداري المناسب لنجاح العملية التدريسية، وتوثيق الشهادة من الجهات المعنية بدولة نيجيريا.