شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترميم سلم وإنشاء عمارتين.. محافظ مطروح يوجه الشكر لـ«البنك الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للبنك الأهلي المصري وذلك لجهود البنك ومشاركته المجتمعية الفاعلة في خدمة أهالى مطروح خاصة الموافقة على مساهمة البنك بالتعاون مع محافظة مطروح في هدم وإعادة إنشاء عدد 2 عمارة سكنية بمنطقة الكليو 7، وترميم سلم لإحدى العمارات، وذلك حفاظا على استقرار الأهالى وبتلك العمارات السكنية وتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على سلامتهم والارتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة، على أن يتم التنفيذ من خلال الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية، وسيتم صرف قيمة التبرع البالغ 18.295 مليون جنيه على دفعات.

يذكر أن البنك الأهلى المصرى يشارك حاليًا في عدد من المساهمات الاجتماعية لخدمة أهالى مطروح منها إعادة تطوير عمارات اسكان حى الزهور بالكيلو 4 للارتقاء بالمظهر الحضاري.