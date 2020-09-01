شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل ٤ رحلات من أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، الثلاثاء، ٤ رحلات جوية قادمة بمعدل رحلتين من دولة أوكرانيا وواحدة من كل من بيلاروسيا وصربيا.

أقلت الرحلات الأربع نحو ٦٠٠ سائح، وتم تطبيق تعليمات وزارتي الطيران والصحة الخاصة بدخول القادمين إلى مصر بضرورة وجود تحليل «pcr» سلبي قبل موعد الوصول بـ 72 ساعة، واستثناء ٤ مطارات سياحية من حمل الشهادة بالسماح بإجراء التحليل لمن لا يحمل الشهادة فور الوصول بتكلفة ٣٠ دولارًا أمريكيًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن القادمين إلى مصر جوًا أو بحرًا أو برًا، وجاء في المادة الأولى بالقرار: «يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل «pcr» للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية».