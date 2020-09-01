شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة دراو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرض الخط الرئيسي لمحطة مياه الشرب بمدينة دراو بمحافظة أسوان بقطر 14 بوصة، اليوم الثلاثاء، إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في غرق محيط موقع الكسر، وانقطاع المياه بعدد من المناطق بمدينة دراو.
ووجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإصلاح الكسر، وانتقال المتخصصين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو تحت إشراف رئيس مركز ومدينة دراو إبراهيم سليمان، للموقع.
وشدد المحافظ على سرعة إصلاح الكسر، وإعادة الشىء لأصله في موقع الكسر في أسرع وقت ممكن مع توفير المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع، من خلال الفناطيس وسيارات نقل المياه.
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