شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تتصدر محافظات الجمهورية في التحصين ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفقاً لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية المنوفية الأولي على مستوي الجمهورية في التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والنيموباك

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوي الجمهورية من حيث الأعداد، في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والنيموباك، وذلك منذ انطلاق الحملة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قد انتهت من تحصين 316 ألف و514 رأساً من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية الأولى خلال الفترة من 11 إبريل الماضي وحتي 22 يوليو 2020 .

وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بالمجهودات المبذولة والتي تقوم بها مديرية الطب البيطري لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد المحصنة، مؤكداً على أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض .