شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يمتثل لحكم قضائي بعودة قناة LTC والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

امتثالاً لحكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة LTC وإعادة بث القناة، وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 على تنفيذ الحكم القضائي إعلاءً لحكم القضاء والقانون وتنفيذاً للأحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ.

وأبدى المجلس تحفظات شديدة على ممارسات القناة السابقة وطالبها بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية وعدم عودة القناة للبرامج الرياضية أو برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس، وأن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام.

وأكد المجلس أنه سيقوم بمتابعة ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً.