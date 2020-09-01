شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على كيفية استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو، كيفية استخراج المواطنين "بالقاهرة والجيزة" جواز السفر بصفة مستعجلة خلال 24 ساعة، حيث واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم، وتتمثل تلك الخدمات فى تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من المواطنين أو الأجانب فى استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات "التى تتطلب إجراءات قانونية أخرى" بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادى لتلك الخدمة العاجلة، عن طريق استخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطنى "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى، واستخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة، وتنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

وتتواصل أعمال تطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية وتيسير الإجراءات، بما يساهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها.. واتساقًا مع مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات.. حيث سبق وأن بادرت وزارة الداخلية بإتاحة العديد من الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها، ومن أبرز تلك الخدمات "خدمة استقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين" وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).