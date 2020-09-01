إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء، يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الحد الأدنى للمرحلة وعدد الطلاب. تبدأ أعمال تسجيل الرغبات 1 سبتمبر وتستمر المرحلة على مدار 5 أيام، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الرغبات السبت 5 سبتمبر. الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق: الشعب العلمية: 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية Advertisements عدد طلاب الشعبة العلمية 194448 طالبا الشعبة الأدبية: 67.80% لأقل من 327.5 درجة عدد طلاب الشعبة الأدبية 60064 طالبا

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