شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع استعدادات وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى . Advertisements وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

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