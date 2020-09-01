شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمصر كشريك مهم فى الحرب ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين، دعم بلاده لمصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب، وقال السفير- فى تدوينة عبر صفحة السفارة الإمريكية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء- "تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب، وتقدم تعازيها لوفاة الجنود المصريين في سيناء مؤخرًا".

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