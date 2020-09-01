أبرزها ضبط مالك مخبز استولى على 4 ملايين جنيه.. جهود شرطة التموين في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت الحملات عن ضبط (2243) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها ضبط (14 طن سكر تمويني "مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق) مجمعة دون وجه حق وقدرت (119000 جنيه) بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الفشن (بمحافظة بني سويف).

وضبطت الحملات "3,500 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – فول صحيح") مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة قها (بمحافظة القليوبية)، وضبط ( 20 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الضرر البالغ على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للأسمدة الزراعية بدائرة مركز شرطة دشنا (بمحافظة قنا).

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط ( 8 أطنان "زيت طعام" معبأ داخل خزان بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي – 1,170 طن "زيت طعام" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية "زيت طعام" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).

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وأسفرت الجهود عن ضبط ( 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة لذوي الحيازات الزراعية محظور تداولها خارج البنك الزراعي المصري) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدائرة مركز شرطة الفشن (بمحافظة بني سويف)، وتبين التصرف في ( 24,950 طن "دقيق بلدي مُدعم" وبيعها في السوق السوداء وقدرت 135977 جنيه) لحساب المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية).

ونجحت الحملات في ضبط ( 2,185 طن منتجات لحوم "مقطعات لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مطعم مشويات لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة)، وضبط ( 32,225 طن "سكر حر - دقيق فاخر – أرز" – 2040 عبوة سلع غذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة).

وكشفت شرطة التموين الاسيتلاء على ( 4,048,665 مليون جنيه بدون وجه حق) عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز من قِبل المدير المسئول عن مخبز بلدي – تم ضبطه - بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) وإجرائه عمليات صرف خبز وهمية دون انتاجه فعلياً وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء طبقاً لتقرير الجهات المختصة، وتجميع ( 38600 لتر "سولار" قدرت بـ 260550 جنيهاً) لحساب المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - تم ضبطه - للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.