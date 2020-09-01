استخراج جواز السفر في 24 ساعة.. خدمة جديدة من الداخلية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

وتتمثل تلك الخدمات: في تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من المواطنين أو الأجانب في استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات "التي تتطلب إجراءات قانونية أخرى" بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادي لتلك الخدمة العاجلة: استخراج وتجديد جواز السفر العادي" أول مرة، بدل سابق، بدل مُمتلئ" في خلال 24 ساعة لمواطني "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

واستخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" في خلال 24 ساعة.

Advertisements

وتنفيذ تجديد إقامات الأجانب في الحالات التي لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

يإتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية وتيسير الإجراءات، بما يساهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات بسهولة ويسر.

وفي ضوء تنامي وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والتي يتنوع دورها في تلقي الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها.. واتساقاً مع مسيرة العمل الوطني في ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقي تلك الخدمات.. وبادرت وزارة الداخلية سابقا بإتاحة العديد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بما يحقق التيسير في تقديم الخدمة ويكفل جودتها.

ومن أبرز تلك الخدمات "خدمة استقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين" وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) واستمراراً لتنفيذ خطة وزارة الداخلية الطموحة نحو ميكنة الخدمات الأمنية الجماهيرية.