"مكنتش عايز أخلص عليه".. تفاصيل ضبط المتهم بقتل طبيب روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أدلى المتهم بذبح طبيب داخل منزله بمنطقة روض الفرج، باعترافاته أمام جهات التحقيق، كما قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، أن زوجته كانت تعمل لدى المجني عليه وتقوم بتنظيف شقته بشكل أسبوعي؛ وعلم منها أن الطبيب لديه أموال كثيرة، فاختمرت في ذهنه عملية السرقة، وبالفعل توجه إلى الشقة وارتدى "كمامة" كي يتمكن من إخفاء ملامحه عن الكاميرات بمحيط محل سكن المجني عليه.

وتابع أنه فور صعوده إلى شقة المجني عليه وتمكنه من الدخول بعدما أقنع الطبيب أنه يريد خدمة باعتباره زوج خادمته، وبعدها طلب منها أموال وعندما رفض أجهز عليه بسلاح أبيض ثم قام بخنقه، وبعدها قام بتفتيش الشقة واستولى على مبلغ 1500 جنيه، ثم لاذ بالهرب.

كان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة عاطف جورجي في العقد السابع من عمره مذبوحًا داخل شقته ووجود بعثرة في محتويات الشقة وتبين سلامة منافذها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليه مُلقى على الأرض وبها جرح ذبحي.

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وأضاف المتهم أنه لم يكن ينوي قتل المجني عليه" مكنتش عايز أخلص عليه.. أنا كنت هسرق وأمشي.. لكني اتفاجئت أنه موجود بالشقة واضطريت أقتله".

تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن القاهرة، وفحص كاميرات المراقبة للوصول إلى القاتل.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يُعاني من عدة أمراض ويقيم بمفرده في شقته وغير متزوج وأنه في الفترة الأخيرة يتعامل مع مكاتب لتوريد الخادمات لتنظيف الشقة وتلبية احتياجاته المنزلية نظرًا لمرضه وعدم قدرته على الحركة، وبفحص المترددين عليه في الفترة الأخيرة من مكتب التوريد تبين أن إحدى الخادمات التي عملت لديه يومين فقط وغادرت الشقة وبإجراء التحريات عنها تبين أنها متزوجة من شخص له معلومات جنائية "مسجل خطر" وبتتبع خط سيره تبين أنه متزوج من أخرى ويقوم بأخذ العناوين التي تعمل زوجته لدى أصحابها بالتفصيل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه في الثانية صباحًا وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال وعندما رفض الأخير، استل المتهم سكين وذبحه ثم استولى على 1500 جنيه وفرّ هاربًا.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هويته بعد رصده من خلال كاميرات المراقبة، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.