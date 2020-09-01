أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 3369 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية لشرطة المرور، عن ضبط 3369 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 970 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 172 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 21 دراجة نارية مخالفة، 98 مخالفات شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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