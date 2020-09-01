في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 300 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها " أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات – أمتعة شخصية – ماكينات حفر – أقراص وكبسولات لعقار طبى" بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (300 ألف جنيه".

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ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية ، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائي، تسول).

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (869) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (203) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا "تزوير جواز السفر والإقامة – هجرة غير شرعية" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.