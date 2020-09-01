سقوط عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالنزهة.

ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة باكتشاف أحد المواطنين بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر سرقة سيارته وبداخلها عدد 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى 30 ألف جنيه نظير إعادة سيارته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قسم مكافحة سرقات السيارات من العثور على السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المرج.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية أثناء حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه وبحوزتهما ( الهاتف المحمول المستخدم في المساومة – سلاح أبيض ) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع ) ومساومة المجني عليه على النحو المُشار إليه.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وارتكابهما واقعة سرقة سيارة أخرى مبلغ عنها.

بإرشادهما تم ضبط ( السيارة المستولى عليها الثانية بمكان إخفائها، 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " ) المستولى عليهما من المجني عليه الأول، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.