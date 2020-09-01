"تجنبوا العواقب".. نقيب المحامين يحذر من تقديم شهادات ثانوية مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تبين من مراجعة طلبات القيد المقدمة من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح تورطُ البعض في تقديم شهادات ثانوية عامة مزورة وغير صحيحة.
وأضاف "عطية"، في بيان اليوم الثلاثاء: "أود أن أوجه طلاب القيد إلى مغبة هذا السلوك، واكتشافه مقطوع به، مما يعرضهم ليس فقط إلى رفض الطلب مهما كانت التأشيرات عليه، وإنما لإبلاغ النيابة العامة بما يستتبعه ذلك من محاكمتهم على جناية التزوير في أوراق رسمية، والحكم عليهم بالسجن، والقضاء على مستقبلهم".
وتابع: "أهيب كأب بالمتقدمين إلى أن يتجنبوا هذا السبيل الخاطئ الذي يعرضهم للعواقب".
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