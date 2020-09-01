بـ 690 مليون جنيه.. "الكهرباء" تكشف عن جهودها لرفع كفاءة شبكات المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، ففي نطاق قطاع المنوفية، أحد القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 11 هندسة، وإجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1.6 مليون مشترك؛ منهم 410 آلاف مشترك مسبوق الدفع، وتم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 690 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة على النحو التالي:

- يوجد عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين.

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (77) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3606.760) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (2128.640) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7200205) كم.

- كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (386.565) كم.

Advertisements

- وبلغ إجمالي عدد المحولات (6255) محولًا بإجمالي قدرة (1803.121) م.ف.أ.

- تم إضافة (19.122) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (10) محولات بقدرة (3. 12) م. ف .أ خلال شهر يوليو 2020.

- إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 مبلغ نحو 96 مليون جنيه.

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل؛ كما أدى إلى خفض معدلات الأعطال سعياً إلى رفع جودة الخدمة المقدمة إلى العملاء.

- ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة، مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

- وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيو 2020 (630) محضرًأ بإجمالي قيمة (715 ألف جنيه) بقطاع المنوفية.

يذكر أن قطاع المنوفية يضم هندسات كل من:

(مدينة شبين- مركز شبين- تلا- الشهداء- سرس الليان- الباجور- بركة السبع- منوف- قويسنا- أشمون مدينة- أشمون قرى).

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد "شاكر"، على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكدًا ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام أيضًا بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.