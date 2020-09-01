بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، في تحويل مستحقات 199 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، بقيمة 771 ألف و 844 دولاراً، أي ما يعادل 12 مليوناً و226 ألفا و465 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا.

وأوضح الوزير، أن المكتب يقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردني، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارةالقوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .