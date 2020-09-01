مصادر بالآثار تكشف موعد الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إنه من المقرر الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة يوم السبت المقبل، عقب عودة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من افتتاح معرض "ملوك الشمس"، في التشيك.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن البعثة المصرية العاملة في منطقة سقارة الأثرية والتي بدأت موسمها خلال الشهر الماضي "توصلت إلى اكتشاف أثري ضخم".

وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف الأولي والذي يتم هذه الأيام استكماله، يضم عشرات التوابيت الأثرية ذات القيمة الفريدة، متوقعاً أن يكون هذا الكشف أضخم من خبيئة الأقصر، التي ضمت حوالي 30 تابوتا ملونا بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى، على بعد 200 متر من معبد حتشبسوت.

جدير بالذكر أن منطقة سقارة الأثرية، شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام الماضية، لعل أهمها هو الكشف عن مقبرة واح تى الملونة الرائعة، وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة، والتى عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.