الأعلى للإعلام يختار المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه اليوم برئاسة كرم جبر، اختيار المستشار أحمد عبد العزيز، المستشار القانوني للمجلس، لمنصب الأمين العام.
وأكد عبد العزيز في تصريحات لمصراوي، أنه سيبذل قصارى جهده في المرحلة المقبلة لتعزيز ثقة أعضاء المجلس فيه التب منحوه إياها.
وكان المجلس قد كلف الدكتور عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام منذ التشكيل الجديد للمجلس لحين اختيار الأمين العام الجديد.
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