السيسي يتابع استعدادات وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد.​

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