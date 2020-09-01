مصر | تجديد حبس المتهم بالاعتداء الجنسي علي سيدة سورية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهم بالاعتداء الجنسي علي سيدة سورية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح 6 أكتوبر حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء الجنسى على سيدة سورية عقب اقتحام شقتها في اكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سائق توك توك، وخلال تجوله بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، شاهد المجنى عليها تسير بالشارع، فتتبعها حتى صعدت لمسكنها، وانتهز دخولها شقتها واقتحمها ثم هددها وهتك عرضها تحت تهديد السلاح وفر هاربا.

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وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المتهم، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة سورية، لاعتداء جنسى داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكرت المجنى عليها أنها فوجئت بالمتهم يقتحم شقتها فور عودتها من الخارج، وهتك عرضها بالإكراه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أنه سائق توك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.