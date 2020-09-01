مصر | وفاة أحد متهمي قضية "تنظيم كتائب حلوان"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة أحد متهمي قضية "تنظيم كتائب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي اسامة بيومي بأن المتهم رقم 84 بأمر الاحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تنظيم كتائب حلوان " والذي يدعي عبد الرحمن محمد زوال قد توفي منذ قليل آثر إصابته بهيوط حاد بالدورة الدموية داخل محبسه بسجن تحقيق طره.

هذا ما قد يجعل هيئة المحكمة تطلب من النيابة العامة بالجلسة المقبلة تقديم ما يفيد وفاة أحد متهمي القضية وعليه إما ان تؤجل القضية لحين إحضار إخطار بذلك من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية أو أنها تستمر في نظر القضية بالجلسة المحددة يوم 15 سبتمبر الجاري وسماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين.

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كانت قد أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان".. لجلسة 15 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي المشرف العام علي مأمورية كرة.

ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.