مصر | تحرير 3369 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرير 3369 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (3369) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (984) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (172) مخالفة السير بدون تراخيص، (21) دراجة نارية مخالفة، (26) مخالفة موقف عشوائى، (33) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.