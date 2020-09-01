مصر | اتخانقوا على إيجار الأوضة.. السرقة لغز مقتل عجوز داخل شقته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتخانقوا على إيجار الأوضة.. السرقة لغز مقتل عجوز داخل شقته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بقطاع أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وتمكنت من تحديد وضبط الجاني.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بعثور أحد الأشخاص على جثة شقيقه بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، داخل مسكنه وبها إصابات.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل " له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وله محل إقامة آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته هاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإرتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجني عليه الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته.

زتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.