مصر | ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن شركة إنتاج فني غير مرخصة بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائي منتهية التراخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث تم التقابل مع سكرتيرة بالشركة، وبالتفتيش فى حضورها تم ضبط جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة مونتاج محمل عليها مصنفات فنية عبارة عن أغانى عربية مصورة وأفلام عربية وأفلام كرتون إنتاج مصرى وأفلام أجنبية ومجموعة كبيرة من مقاطع فيديو وكذا أعمال الكاستينج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتصدى الجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.