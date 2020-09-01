مصر | عاجل.. مأمورية الخليج 365 أسقطت رجل الأعمال صلاح دياب.. ومصدر: مش موجود في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مأمورية الخليج 365 أسقطت رجل الأعمال صلاح دياب.. ومصدر: مش موجود في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني مسؤول أن مأمورية رفيعة المستوى من وزارة الداخلية، ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب داخل الفيلا سكنه، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء.

وبسؤال المصدر عن الإتهام الموجه لرجل الأعمال صلاح دياب، قرر أن القبض عليه بسبب مخالفات ضده، وبمحاولة الاستفسار عما إذا كانت المخالفات مالية أو تتعلق بالمباني.. "رفض التعليق".

وأوضح المصدر ذاته إلى "الخليج 365" أنه تم اقتياد رجل الأعمال صلاح دياب خارج محافظة الجيزة "مش موجود في أقسام الجيزة"، على حسب قوله.

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كانت قالت مصادر أمنية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب على خلفية اتهامه في عدة قضايا مالية.

وأضافت المصادر أن قرار القبض على رجل الأعمال صدر بناءً على قرار النيابة؛ وسيتم إحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق معه.

وبينت المصادر أنه سبق أن صدر قرار من جهات التحقيق برفع اسم رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، من قائمة الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، عقب تصالحهما فى قضية الأراضي.