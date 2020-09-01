مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة "فتاة التيك توك" شيماء شاكر ومازن المميز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة "فتاة التيك توك" شيماء شاكر ومازن المميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل أولي جلسات محاكمة شيماء احمد شامر إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن ابراهيم المميز"، بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع فى واقعة فتاة التيك توك منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. وذلك لجلسة 7 سبتمبر الجاري لتعذر حضور المتهمة شيماء للمحكمة.

وكانت قد أحالت جهات التحقيق المتهمة شيماء شاكر و"مازن طاهر ابراهيم "، للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1319 لسنة 2020، حسبما أفاد المحامى أشرف فرحات.

وكان المحامى أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.