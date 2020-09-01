مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف ومواقعة ربة منزل في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف ومواقعة ربة منزل في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد علي، بمعاقبة المتهم " أ.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف ومواقعة ربة منزل، وبمعاقبة المتهم "م.ز" بالحبس لمدة سنة لاشتراكه بالجريمة في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "أ.ع"، بخطف المجني عليها "ش. س"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام وأشهر في وجهها سلاح أبيض " كتر "، وهددها حتي استقلت برفقته دراجة نارية " توك توك "، واصطحبها إلي مكان بعيدا عن أعين ذويها، وقام بمواقعتها بغير رضاها. فيما قام المتهم الثاني "م. ز " بإعارة محل سكنه للمتهم الأول لحجز المجني عليها به مع علمه باحتجازها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز.