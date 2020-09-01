مصر | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ في ترميم مجمع محاكم الجلاء (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ في ترميم مجمع محاكم الجلاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صباح أمس في ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة، وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء.

جدير بالذكر أن مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي - ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011، وظل مغلقًا، ومعطلًا عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيه السيد الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحًا قضائيًا كما كان من قبل، وعلى أحدث التصميمات.

وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبني إلى تطويره تكنولوجيًا، اتساقًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي.