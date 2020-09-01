أخبار مصر | بعد عودتها.. تعرف على ضوابط استئناف السياحة الثقافية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودتها.. تعرف على ضوابط استئناف السياحة الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم استئناف السياحة الثقافية وفتح كافة المواقع الأثرية بالجمهورية للزيارة ابتداء من اليوم 1 سبتمر مع اتخاذ كافة الضوابط الاحترازية.

وأشار وزيري إلى أن الضوابط كالآتي:



التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

• توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

• تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.

• الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن 25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

• التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

• قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

• قياس درجة حرارة العاملين يومياً (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).

• الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

• وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

❖ 100 زائر/ الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر).

❖ 10 – 15 زائر لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).