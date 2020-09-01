أخبار مصر | المواعيد المسائية.. أبرز شروط عودة افتتاح المتاحف في أول أيامها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المواعيد المسائية.. أبرز شروط عودة افتتاح المتاحف في أول أيامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد غياب ما يقرب من 5 أشهر تستقبل اليوم الثلاثاء المتاحف الآثرية أول زوارها من المصريين والاجانب ووفق شروط احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الشروط والضوابط المتبعة لإعادة فتح المتاحف والقري الأثرية:

الفترة المسائية:

أوضح الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد فتح المتاحف خلال الفترة المسائية، وذلك لتقليل عدد العاملين بالمتاحف لعدم تفشى الفيروس.

مواعيد زيارة المتاحف:

وكشف رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن مواعيد المتاحف الأثرية فى القاهرة وجميع المحافظات كما هى، والتى يتم فتحها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساء.

التعقيم الدوري:

واعلنت وزارة السياحة والآثار عن تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشى الآثار، قياس درجة حرارة العاملين بها يوميا والزائرين قبل الزيارة.

إجراءات التباعد الاجتماعي

قالت وزارة السياحة والآثار أنه وفق لإجراءات التباعد تم وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

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عدد الفوج المسموح بها:

وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ الشركات السياحيه بعدم تجاوز عدد الفوج السياحى 25 فردًا لحين إشعار أخر.

تنظيم الرحلات اليومية:

وأكدت الوزارة علي رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بضرورة إخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة على ألا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردا مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات فى اليوم الواحد.

الطاقة الاستيعابية:

وحرصت وزارة السياحة والآثار علي وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين فى نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالى "200 زائرساعة بالمتحف المصرى بالتحرير، و100زائر الساعة بالمتاحف الأخرى، 10 إلى 15 زائر لزيارة أى هرم أو مقبرة أثرية من الداخل "حسب مساحة الأثر".

إرتداء الكمامات:

التزام المرشد السياحى بارتداء الكمامة، مع التزمة بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

6 ـ قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.