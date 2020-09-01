أخبار مصر | "فنون تطبيقية حلوان" تعلن انطلاق مناقشات مشاريع التخرج للعام 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "فنون تطبيقية حلوان" تعلن انطلاق مناقشات مشاريع التخرج للعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن انطلاق مناقشات مشاريع التخرج للعام ٢٠٢٠م تحت رعاية الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وذلك في إطار توجهات الدولة لرعاية ودعم الشباب وبناء الهوية وتعميق الانتماء.

حيث ناقش قسم الإعلان مشروعات التخرج تحت إشراف ا. د سلوى محمود رئيسة القسم حيث تتبنى المشاريع توجهات الدولة في عرض إنجازاتها نحو تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات علي المستوى الاقتصادي بالمدن الصناعية المنتجة ( مدينة دمياط الجديدة تصدير ومحلي. مدينة النسيج. مدينة الجلود بالروبيكي تصدير ومحلي. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وللابتكار عنوان.) والتوسع العمراني بالمدن الجديدة التي تستقطب الاستثمارات ( مدينة العلمين. مدينة الجلالة. المثلث الذهبي. العاصمة الإدارية الجديدة) والنهضة الإدارية للخدمات الإلكترونية ( للسجل المدني الذكي) وتطويع الطاقة النظيفة لحماية البيئة والحفاظ علي الهواء ( السيارات الكهربائية وبنبان للطاقة الشمسية) واستصلاح الأراضي وحملة( المليون فدان) والحفاظ علي مياه النيل والبخار من التلوث (مصر تمنع البلاستيك - شنطتنا حكاية).

وتعد هذه الإنجازات بسواعد وخبرات مصرية تعيد الروح إلى وجه( مصر بعيون مصمم) وذلك في ظل إشراف نخبة من أساتذة الإعلان علي المشروعات وهم ا. د عطيات الجابري ا. د نجوى العدوى ا. د سلوى محمود ا. د ريم العصفوري.