أخبار مصر | "تحسين آداء المبادلات الحرارية" مشروع تخرج لطلاب كلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "تحسين آداء المبادلات الحرارية" مشروع تخرج لطلاب كلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام طلاب بقسم تكنولوجيا التبريد بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان بعمل مشروع تخرج للطلاب عن " تحسين أداء المبادلات الحرارية "، وقد تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور صبري علام عميد الكلية، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله جلال غانم عميد الكلية السابق والدكتور محمود عبد المجيد، والدكتور يحيي جمال عبد الناصر، وقائد المشروع احمد محمد عبد الرحمن.

حيث يعد المشروع عبارة عن تصنيع ودراسة أداء المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب والذي يعمل على إنتقال الحرارة بين ثلاث موائع لكل مائع ماسورة مستقلة عن الأخرى، والمائع المستخدم في الثلاث مواسير هو الماء، وتقوم فكرة المشروع علي دراسة تبريد الماء وذلك بإدخال ماء بارد في الماسورة الداخلية للمبادل، وإدخال ماء ساخن عند درجة حرارة 50 مئوية في الماسورة المتوسطة، وإدخال ماء باردة في الماسورة الخارجية للمبادل الحراري، وهنا يتم دراسة تبريد الماء الساخن الذي يوجد بالماسورة المتوسطة.



ويهدف المشروع إلى:



1. تصنيع العديد من المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب بأقطار مختلفة.

2. دراسة أداء المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.

3.تقدير خصائص انتقال الحرارة في المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.

4. تقدير خصائص فقد الضغط والاحتكاك في المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.

5.إستحداث طرق جديدة لتحسين أداء المبادلات الحرارية.

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نتائج المشروع:



خلال مرحلة دراسة الأداء للمبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب تم التوصل إلي نتائج مبشرة في تحسين انتقال الحرارة في المبادل الحلزوني ثلاثي الأنابيب عنه في المبادل الثنائي الحلزوني أو المستقيم في العينات الاولية للمشروع ويجرى العمل علي باقي العينات ومقارنتها.



ويعود هذا المشروع بالعديد من الفوائد على المجتمع حيث يستخدم المبادل الحراري بصفة عامة في العديد من التطبيقات الصناعية مثل العمليات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والهندسة البيئية، والنفايات واستعادة الحرارة، الصناعة التحويلية، تكييف الهواء، التبريد، تطبيقات الفضاء.