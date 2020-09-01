أخبار مصر | وزير النقل يشهد فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يشهد فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم فعاليات الاعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

وصرح الوزير ان مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للانفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لاول مرة في مصر مشيرا ان لدي الوزارة خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبري والاسكندرية والمحافظات الاخري التي يمكن تطبيقه بها وأن النقل السككي والجر الكهربي يأتي على رأس منظومة النقل الحضري لانها وسائل امنه وصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن وزارة النقل تقوم بتطوير الخط الاول والثاني واستكمال انشاء باقي خطوط المترو بدءًا من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والتى تنفذه تحالف شركات فينسي الفرنسية وارواسكوم والمقاولون العرب الشركتين الوطنيتين المصريتين والخط الرابع للمترو الذي يتم التعاون في انشاؤه مع مؤسسة الجايكا اليابانية والشركات اليابانية والمصرية المتخصصة وكذلك( القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان) والذي يتم تنفيذه مع شركة افيك الصينية والذي بمجرد الانتهاء من تنفيذه سيتم انشاء شركة لادارة وتشغيل وصيانة الخط كما سينطبق هذا التوجه على مشروعي المونوريل الذي يتم تنفيذهما حاليا.

وأضاف الفريق كامل الوزير ان هناك مخططا لوزارة النقل لتشغيل الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة داخل القاهرة من عدلي منصور للمطار وكذلك اتوبيسات BRT على الطريق الدائري كما ان هناك اهتمام كبيرا ايضا بالنقل الحضري داخل الاسكندرية حيث سيتم تطوير قطار ابو قير وتحويلة الي مترو وتطوير ترام الرمل لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات تتعاون فيها وزارة النقل مع الحكومة الشركات والفرنسية التى تقدم الدعم في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل أن قرار إسناد أعمال التشغيل والصيانة لشركة RATP DEV الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما وتم توقيعه للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حاليًا بتشغيل كلًا من الخط الأول والثاني والمراحل (الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث) بالاضافة الى الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في أربع قارات منها المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، والصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية) بدءًا من السكك الحديدية، وخطوط المترو، وخطوط الترام.....)، وكذلك للحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته وتحقيق نقل حضري امن ومستدام ونظيف.

مستطردا أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90% كما ان الحكومة قد احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة، لافتا إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما أن الشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وأنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

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واكد الوزير انه طالب الشركة الفرنسية بان العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة بعد ان يتم تدريبهم ونقل الخبرة اليهم من الشركة الفرنسية من خلال ادارة وتشغيل الخط الثالث ان يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية التى تتعاون معها الشركة الفرنسية في ادارة وتشغيل الجر الكهربائي بها كما طالب الوزير الجانب الفرنسي بسرعة تكوين اطقم عمل فنية لسرعة ادارة وتشغيل وصيانة الشركة الفرنسية للخط الثالث مؤكدا ان الجانب المصري سيوفر كل ما يتطلبه هذا المجال.

ومن جانبة اكد السفير الفرنسي بالقاهرة السيد استيفان روماتيه ان توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره ويمثل خطوة ضخمة نحو الامام وانه يعتبر انجازًا بعد اشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهرًا للشركات الفرنسية كما يمثل استمرارًا للصداقة والعلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لافتا انه سيساهم في تقديم خدمات مترو على أعلى مستوى من الجودة لسكان القاهرة خاصة وان الشركة الفرنسية سوف تكلف كوكبة من افضل فرق العمل التكنولوجية بها للعمل بالخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبري ونقل الخبرات الي الفنيين والعمال المصريين.

كما أكدت السيدة لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلا ل توقيع هذا العقد، وان الشركة ستسعى الى المشاركة في تطوير النقل الحضري في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد. مشيرة الى اننا نهدف الى أن يصبح الخط الثالث للمترو أكثر كفاءة، واستدامة كما ان الشركة ستقوم بحشد أفضل ما لديها من خبرات فنية وتقنية وبشرية لجعل الخط الثالث خطًا عالميًا من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات المقدمه به وأن هذا العقد يعد انعكاسًا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وفرنسا في قطاع النقل وان الشركة ملتزمة بنقل الخبرات الي الفنيين والمهندسين والعمال اللذين سيعملون بها كما ستقوم بانشاء مراكز تدريبية بالقاهرة وستقدم افضل خدمات نقل لركاب المترو مشيرة الى أن مستقبل الخط الثالث بالقاهرة الكبري يمثل التحدي الاكبر لشركة RATP العالمية.

جدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق قد قامت بتشغيل المرحلة الأولى من هذا الخط في فبراير 2012، والمرحلة الثانية في مايو 2014، والجزء الأول من المرحلة الرابعة في يونيو 2019، والجزء الثاني من المرحلة الرابعة والورشة الرئيسية للخط الثالث البالغ مساحتها 65 فدانًا في أغسطس 2020، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة منه ومخطط افتتاحها على ثلاث مراحل اخرهم في 2023 لتصل طاقة النقل بالنقل بالخط بعد اكتماله إلى 1.5مليون راكب يوميا كما تصل طاقة النقل لشبكة مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة لحوالي 3.7 مليون راكب يوميًا لتخفيف حدة الإزدحام السطحى وحل مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى.

هذا وقد وقع عن الجانب المصري الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الفرنسي السيدة " لورانس باتل رئيس مجلس ادارة الشركة الفرنسية.

