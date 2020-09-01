أخبار مصر | توضيح مهم من "الإنتاج الحربي" بشأن الأخبار المتداولة عن السيارات الكهربائية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توضيح مهم من "الإنتاج الحربي" بشأن الأخبار المتداولة عن السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها مضيفا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.
مؤكدا أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.
كما أكد علي ضرورة عدم نشر الاخبار المغلوطة ومتابعة اخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى.