أخبار مصر | عربية النواب: توقيع اتفاق جوبا للسلام يحقق الأمن والاستقرار داخل السودان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عربية النواب: توقيع اتفاق جوبا للسلام يحقق الأمن والاستقرار داخل السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق چوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق التاريخى لتحقيق الأمن والاستقرار داخل السودان.

ووجه "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير فى انتصار القيادات السودانية لصوت العقل والحكمة بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق مطالبا من المجتمع الدولى الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وسريع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي وحتى تكون لديه القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لإتمام نجاح المرحلة الانتقالية.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن أمله فى تقوم المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدورها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لدولة السودان الشقيقة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.