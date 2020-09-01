شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: التهاون والاستهتار بـ«كورونا» يُنذر بعواقب كارثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، جميع المحافظين والمسؤولين بمختلف المؤسسات بالدولة تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، وخاصة المنشآت التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر «عامر» في بيان، الثلاثاء، من «التهاون في الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرًا»، مؤكدًا أنه «لم يعد أمامنا جميعًا ودون استثناء إلا الالتزام بتطبيق جميع التدابير، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يظهر لقاح لمواجهة هذا الفيروس».

وطالب رئيس «صناعة النواب» بـ«ضرورة تطبيق القانون بكل حسم على جميع المخالفين»، محذرًا من «التهاون والاستهتار ومخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية بانتشار هذا الفيروس من جديد على نطاق أوسع».

وأكد «عامر» أن «جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، قامت بدورها على أكمل وجه، إلا أنه تلاحظ خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في وقت بدأت فيه ارتفاع معدلات الإصابات، وينذر بموجة ثانية لانتشار الفيروس».