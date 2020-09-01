شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة ببرج العرب للرقابة على الأسعار ومطاردة «النباشين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومطاردة النباشين والفريزة، وكذا الرقابة على الأسعار والأسواق، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد (٤) محاضر مخالفة بيئية، والتحفظ على عدد (٥) سيارات قلاب محملة بمخلفات وأعمال الفريزة وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما تم تحرير عدد (٣) محاضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير عدد (٣) محاضر مخالفة اشتراطات صحية، وإعدام كمية (٣٥ كجم) مواد غذائية تالفة، وسحب عدد (٥) عينات مواد غذائية، وتحرير عدد (٣) محاضر عدم إعلان أسعار، وتحرير عدد (٦) محاضر غلق إدارى، وتحرير عدد (٦) محاضر مخالفة اشتراطات صحية أمن صناعى.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أمر باستمرار الحملات المكبرة على بؤر النباشين بكافة أحياء المحافظة، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بشن حملات على تلك البؤر لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة، مؤكدا أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، فضلا عن متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

مطاردة للنباشين والفريزة فى برج العرب

مطاردة للنباشين والفريزة فى برج العرب

مطاردة للنباشين والفريزة فى برج العرب

مطاردة للنباشين والفريزة فى برج العرب

مطاردة للنباشين والفريزة فى برج العرب

مطاردة للنباشين والفريزة فى برج العرب