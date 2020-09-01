شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ تبحث آليات التحول الرقمي وميكنة العمل داخل الكليات والوحدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي, رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء الموافق 1- 9 – 2020 م لجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات و الدكتور محمد خفاجي مدير وحده الاختبارات الالكترونيه، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الدكتور حسام عثمان رئيس رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات والدكتور هيثم حمزة مدير ادارة البحث والتطوير بالمركز والمهندس ياسرغانم استشارى بحث وتطوير والمهندسة ريهام صالح استشارى بحث وتطوير ، وذلك لتقييم الجامعة والوقوف على إمكانياتها للتحول لجامعة ذكية، وسيتم التقييم خلال ثلاثة أيام عمل تتضمن عقد عدة لقاءات مع عدد من قيادات الجامعة ممثلة فى الدكتور رئيس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات ومديري الوحدات الفرعية لوحدة التطوير المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورعمرو أبوهاني المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تقييم قدرات كافة الجامعات الحكومية للتحول لجامعات ذكية .

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أهمية التحول الرقمي في المجالات كافة التي توليها الدولة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال مشيرًا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجامعات المصرية ورقمنة المستشفيات الجامعية وذلك لتسهيل العملية التعليمية وتوفير خدمات أكاديمية وتعليمية رقمية لطلاب الجامعة.

وأضاف بأن خطة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات تستهدف رقمنة وميكنة الجامعات الحكومية خلال عام 2020 بهدف تحسين جودة الخدمات .

وأوضح دسوقي أن مشروعات التحول الرقمي للجامعة تعتمد على عدة محاور تتمثل في الحرم الجامعي الذكي من خلال تدريب فرق العمل بالجامعة لرفع كفاءة المهارات البشرية وفي هذا الإطار تم إعداد الدراسة الفنية وخطط تنفيذ البرامج التدريبية وجاري وضع الجداول الزمنية للتدريب والتحكم في الدخول الذكي والتحكم في الدخول لأي كلية ومعرفة أماكن التواجد داخل قاعات المحاضرات والمعامل لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذ نظام الحضور والانصراف وإجراء الاختبارات الإلكترونية وأنه جاري إنشاء بنوك الأسئلة، فيما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد الأسئلة وإقامة المنصات والبوابات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعة وتطوير النظم والتطبيقات والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من مستشفيات الجامعة وتسهيل الخدمات على المريض.

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جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ