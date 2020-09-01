شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يرحب باتفاق جوبا للسلام ويأمل في «مرحلة جديدة» لنهضة السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتوقيع بالأحرف الأولى، على اتفاق السلام في جوبا، الذي تم توقيعه بين الأشقاء السودانيين، أمس الإثنين.

وكتب شيخ الأزهر في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: «نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ في نهضة هذا البلد العربي الأصيل، وأن يرزقهم المولى عزَّ وجلَّ البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم».

وكان الاتفاق، وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية، والجبهة الثورية، وحركة تحرير السودان، جناح مني مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، عبدالفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية.

شيخ الأزهر يرحب باتفاق جوبا للسلام