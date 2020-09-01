شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشار أحمد عبدالعزيز أمينا عاماً لـ«الأعلى للإعلام» بدلًا من عصام فرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار الدكتور أحمد عبدالعزيز، أمينًا عامًا للمجلس، ندبًا كليًا من مجلس الدولة.

ووجه المجلس الشكر للدكتور عصام فرج، الأمين العام السابق، على الفترة التي أمضاها بالمجلس، وأكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته.