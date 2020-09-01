شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مُكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، وتجاه من يقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تتعامل بكل حزم وقوة مع من غابت ضمائرهم، محاولين استغلال انشغال أجهزة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وقاموا بالتعدي على أراضي الدولة في أوقات الحظر، دون اعتبار لما تقوم به الحكومة من جهود مضنية من أجل إدارة الأزمة باقتدار، إلا أن رد الأجهزة المختصة كان شديد الردع، وذلك من خلال حزمة إجراءات قانونية، بدأت بتنفيذ حملات الإزالة المكبرة على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية تطبيقاً للقانون.

وفي هذا الإطار ترأس اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة، بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة، لإزالة 8 حالات تعدي على الأرض الزراعية، واستعادة 5 أفدنة و14 قيراط بعد أن تم تبويرها بنطاق الوحدة المحلية بأكياد، وتم حرثها باستخدام الجرارات الزراعية، لإعادة زراعتها مرة أخرى وفرض سيادة القانون على الجميع.